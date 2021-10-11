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وزير المالية: السودان يتوقع نمو الناتج المحلي 1% خلال 2021

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اقتصاد السودان

وزير المالية: السودان يتوقع نمو الناتج المحلي 1% خلال 2021

تحاول الحكومة الانتقالية التخفيف من حدة أزمة اقتصادية عميقة

دبي - العربية.نت

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قال وزير المالية السوادني، جبريل إبراهيم، إن السودان يتوقع العودة إلى النمو الاقتصادي هذا العام عند نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية افتراضية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت اليوم الاثنين.

وناقشت الجلسة التي أدراها جهاد أزعور المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد- جهود السودان للوصول إلى برنامج إصلاح اقتصادي في المستقبل.

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وأضاف إبراهيم أن الحكومة تتوقع زيادة النمو تدريجيا في السنوات المقبلة، وعزى ذلك إلى إصلاحات اقتصادية قال إنها بدأت تؤتي ثمارها.

وتحاول الحكومة الانتقالية في السودان التخفيف من حدة أزمة اقتصادية عميقة استمرت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، وأدت إلى تضخم آخذ في الزيادة ونقص في السلع الأساسية على خلفية نقص العملة الأجنبية.

خفض السودان قيمة عملته بشدة، ضمن سلسلة من الإصلاحات في إطار برنامج مراقبة صندوق النقد الدولي الذي يؤدي إلى تخفيف أعباء الديون.

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