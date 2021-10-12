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الإمارات تقر ميزانية اتحادية بـ 290 مليار درهم حتى 2026

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أبوظبي
اقتصاد الإمارات

الإمارات تقر ميزانية اتحادية بـ 290 مليار درهم حتى 2026

شخبوط بن نهيان رئيساً للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي

دبي - العربية.نت

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أقر مجلس الوزراء الإماراتي بجلسته المنعقدة في جناح الإمارات بإكسبو 2020 دبي اليوم الثلاثاء ميزانية اتحادية بحجم إنفاق يبلغ 290 مليار درهم (78.96 مليار دولار) حتى 2026.

واعتبر نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتغريدة في موقع "تويتر" بعد ترؤسه الاجتماع أن إقرار ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم، يأتي مع دخول الإمارات للأعوام الخمسين الاتحادية الجديدة المقبلة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية.

كما اعتمد المجلس تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيساً للهيئة الاتحادية للضرائب، والشيخ شخبوط بن نهيان رئيساً للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي، وعبدالله بن سلطان النعيمي رئيساً لمجلس التنسيق القضائي.

اعتمد مجلس الوزراء كذلك معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من مجلس الإمارات للأمن السيبراني.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن "حدودنا في الفضاء السيبراني هي حدود سيادية نحتاج دائماً لحمايتها وترسيخ دفاعاتها".واعتمد مجلس الوزراء الإمارات إنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان برئاسة وزير الطاقة سهيل المزروعي، ليكون الهدف منه توحيد الجهود الإسكانية الاتحادية والمحلية، وترسيخ التنسيق فيما يتعلق بمشاريع الطرق والبنية التحتية، وبناء خارطة طريق حضرية وإسكانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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