التضخم في الإمارات يرتفع لأول مرة خلال 32 شهراً

أظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع التضخم السنوي في الإمارات خلال أغسطس الماضي، لأول مرة منذ يناير 2019 أي منذ 32 شهرا، مسجلاً 0.55%.

وأفادت الهيئة في تقريرها الشهري، أن التضخم ظل في النطاق السالب على مدار 31 شهرا قبل أن يرتفع في أغسطس الماضي.

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وجاء ارتفاع التضخم وسط ارتفاع أسعار مجموعة النقل 14.60%، والثقافة 21.67%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.35%، والتعليم 1.21%.

في المقابل، انخفضت مجموعة الأغذية والمشروبات 1.12%، والملابس والأحذية 6.29%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.2%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات بنسبة 0.43% في أغسطس الماضي، قياسا على شهر يوليو السابق له.