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التضخم في الإمارات يرتفع لأول مرة خلال 32 شهراً

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اقتصاد الإمارات

التضخم في الإمارات يرتفع لأول مرة خلال 32 شهراً

مجموعة النقل سجلت ارتفاعا 14.6%

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع التضخم السنوي في الإمارات خلال أغسطس الماضي، لأول مرة منذ يناير 2019 أي منذ 32 شهرا، مسجلاً 0.55%.

وأفادت الهيئة في تقريرها الشهري، أن التضخم ظل في النطاق السالب على مدار 31 شهرا قبل أن يرتفع في أغسطس الماضي.

وجاء ارتفاع التضخم وسط ارتفاع أسعار مجموعة النقل 14.60%، والثقافة 21.67%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.35%، والتعليم 1.21%.

في المقابل، انخفضت مجموعة الأغذية والمشروبات 1.12%، والملابس والأحذية 6.29%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.2%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات بنسبة 0.43% في أغسطس الماضي، قياسا على شهر يوليو السابق له.

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