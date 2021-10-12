بعد توقف استمر 19 شهراً.. الكويت تسمح بإقامة المعارض والأنشطة التجارية 

قرر مجلس الوزراء الكويتي الموافقة على إقامة المعارض والأنشطة ذات الطابع التجاري المرخصة في المناطق الخارجية المفتوحة، وفق الاشتراطات الخاصة التي تحددها وزارة الصحة.

وقال الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن القرار ينفذ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 17 أكتوبر 2021.

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وكانت الكويت قد فرضت قيودا على تنظيم المعارض التجارية منذ مارس 2020، ضمن إجراءات السيطرة على تفشي جائحة كوفيد-19، بجانب مجموعة كبيرة من القيود التي شملت حظر السفر ومنع الفاعليات الاجتماعية وغلق المطاعم وحظر التجوال.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الاثنين، عن تأكيد إصابة 42 حالة جديدة، وتسجيل 44 حالة شفاء، وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات التي أصيبت إلى 412 ألفا و121 إصابة.

وبدأت الكويت تخفيف إجراءاتها ورفع القيود عن السفر اعتبارا من مطلع أغسطس 2021، وفق اشتراطات تتضمن عدم قبول أي مسافر قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول "72 ساعة"، وعدم ظهور أي أعراض على القادم إلى الكويت مثل ارتفاع درجة الحرارة أو العطس أو الرشح والكحة وغيرها.