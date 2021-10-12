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تراجع مبيعات السيارات في الصين 19.6% في سبتمبر

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سيارات ذاتية القيادة في الصين
سيارات ذاتية القيادة في الصين
اقتصاد الصين

تراجع مبيعات السيارات في الصين 19.6% في سبتمبر

جراء نقص عالمي مستمر منذ وقت طويل في أشباه الموصلات

بكين – رويترز 

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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعات السيارات في الصين 19.6% في سبتمبر/ أيلول مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، في انخفاض للشهر الخامس على التوالي في ظل اضطراب الإنتاج جراء نقص عالمي مستمر منذ وقت
طويل في أشباه الموصلات.

وكشفت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات في العالم بلغت 2.07 مليون سيارة في سبتمبر/أيلول.

لكن هناك جانبا إيجابيا في البيانات هو قوة مبيعات السيارات التي تستخدم الطاقة الجديدة التي ارتفعت إلى أكثر من مثليها في سبتمبر/ أيلول إلى 357 ألف سيارة.

يشمل ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

وتروج الحكومة لاستخدام سيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء مما شجع مصنعي السيارات الكهربائية، مثل نيو وإكس بنغ وبي.واي.دي، على زيادة قدرات التصنيع في الصين.

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