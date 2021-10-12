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عدد الوظائف في بريطانيا يقفز إلى مستوى قياسي

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اقتصاد بريطانيا

عدد الوظائف في بريطانيا يقفز إلى مستوى قياسي

برنامج دعم الأجور الحكومي الذي ساعد مليون شخص انتهى في 30 سبتمبر

دبي - العربية.نت

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أضاف أرباب العمل البريطانيون 207 آلاف وظيفة في سبتمبر، ليرتفع بذلك عدد الوظائف إلى مستوى قياسي، وذلك قبل وقت قصير من انتهاء برنامج دعم الأجور الحكومي الذي انتهى في الشهر نفسه.

وأظهرت بيانات رسمية منفصلة أن معدل البطالة هبط إلى 4.5٪ في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.

أما متوسط ​​الدخل الأسبوعي فقد كان أعلى بنحو 7.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان وزير المالية Rishi Sunak قد أكد أن الحكومة ملتزمة بمساعدة الأشخاص في العثور على عمل بعد انتهاء صلاحية برنامج دعم الأجور الحكومي الذي ساعد أكثر من مليون شخص.

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