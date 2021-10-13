أميركا.. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 5.4% على أساس سنوي

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، باستثناء الغذاء والطاقة، 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، ليتجاوز بقليل توقعات المحللين.

على مستوى سنوي ارتفع المؤشر بنسبة 5.4% الشهر الماضي، مع زيادات ملحوظة في أسعار المواد الغذائية والإيجارات، بحسب وزارة العمل الأميركية.

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ومن المتوقع أن يواصل المؤشر الارتفاع في الأشهر المقبلة وسط تزايد أسعار منتجات الطاقة، ما يثير الشكوك بأن التضخم المرتفع هو أمر مؤقت.

أقرّ الكونغرس الأميركي الثلاثاء مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة إلى نهاية السنة، في إجراء مؤقّت يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.

وبعدما كان مجلس الشيوخ قد أقرّ مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب الثلاثاء على النصّ بفضل أغلبيته الديمقراطية، إذ صوّت 219 نائباً مع المشروع و206 ضدّه.

ويرفع النص سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل.