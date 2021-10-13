.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أميركا.. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 5.4% على أساس سنوي

  • الخط
نيوجيرسي اقتصاد أميركا
نيوجيرسي
اقتصاد أميركا

أميركا.. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 5.4% على أساس سنوي

مع زيادات ملحوظة في أسعار المواد الغذائية والإيجارات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، باستثناء الغذاء والطاقة، 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، ليتجاوز بقليل توقعات المحللين.

على مستوى سنوي ارتفع المؤشر بنسبة 5.4% الشهر الماضي، مع زيادات ملحوظة في أسعار المواد الغذائية والإيجارات، بحسب وزارة العمل الأميركية.

ومن المتوقع أن يواصل المؤشر الارتفاع في الأشهر المقبلة وسط تزايد أسعار منتجات الطاقة، ما يثير الشكوك بأن التضخم المرتفع هو أمر مؤقت.

رئيس هيئة قناة السويس: ارتفاع إيرادات القناة 12.4% لـ 4.8 مليار دولار اقتصاد قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس: ارتفاع إيرادات القناة 12.4% لـ 4.8 مليار دولار

أقرّ الكونغرس الأميركي الثلاثاء مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة إلى نهاية السنة، في إجراء مؤقّت يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.

وبعدما كان مجلس الشيوخ قد أقرّ مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب الثلاثاء على النصّ بفضل أغلبيته الديمقراطية، إذ صوّت 219 نائباً مع المشروع و206 ضدّه.

ويرفع النص سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماذا يعني تقدم ماذا يعني تقدم "الصدر" في الانتخابات العراقية؟
مؤتمر جديد من آبل في 18 أكتوبر للكشف عن هذه الأجهزة مؤتمر جديد من آبل في 18 أكتوبر للكشف عن هذه الأجهزة
الأكثر قراءة
قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته
يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده
شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد
الفالح للعربية: 1.8 تريليون ريال استثمارات أجنبية مستهدفة بالاستراتيجية السعودية الفالح للعربية: 1.8 تريليون ريال استثمارات أجنبية مستهدفة بالاستراتيجية السعودية
قبل افتتاحه غداً.. حريق كبير بقاعة مهرجان الجونة السينمائي قبل افتتاحه غداً.. حريق كبير بقاعة مهرجان الجونة السينمائي
ماذا يعني تقدم ماذا يعني تقدم "الصدر" في الانتخابات العراقية؟
قبل أن تذهب
تحذير لكبار السن.. لا تتناولوا الأسبرين
تحذير لكبار السن.. لا تتناولوا الأسبرين
اكتشف المزيد