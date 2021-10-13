الاقتصاد البريطاني ينمو 0.4% في أغسطس

عاد الاقتصاد البريطاني للنمو في أغسطس/آب بعدما انكمش للمرة الأولى خلال ستة أشهر في يوليو/تموز، ليظل الرهان في السوق المالية على أن بنك إنجلترا سيبدأ رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.4% في أغسطس/آب، بفارق ضئيل عن توقعات السوق في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء، بعد تعديله بالخفض ليظهر تراجعا 0.1% في يوليو تموز عندما بلغ غياب الموظفين المرتبط بانتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا ذروته.

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وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني دارين مورجان: "انتعش الاقتصاد في أغسطس واستفادت والمطاعم والمهرجانات من أول شهر كامل دون قيود كوفيد-19 في إنجلترا".