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الاقتصاد البريطاني ينمو 0.4% في أغسطس

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اقتصاد بريطانيا

الاقتصاد البريطاني ينمو 0.4% في أغسطس

انتعش الاقتصاد في أغسطس

لندن - رويترز

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عاد الاقتصاد البريطاني للنمو في أغسطس/آب بعدما انكمش للمرة الأولى خلال ستة أشهر في يوليو/تموز، ليظل الرهان في السوق المالية على أن بنك إنجلترا سيبدأ رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.4% في أغسطس/آب، بفارق ضئيل عن توقعات السوق في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء، بعد تعديله بالخفض ليظهر تراجعا 0.1% في يوليو تموز عندما بلغ غياب الموظفين المرتبط بانتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا ذروته.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني دارين مورجان: "انتعش الاقتصاد في أغسطس واستفادت والمطاعم والمهرجانات من أول شهر كامل دون قيود كوفيد-19 في إنجلترا".

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