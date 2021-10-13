السعودية..إعادة تشكيل لجنة الإفلاس والموافقة على نظام البريد

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، 6 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، والتي تضمنت إعادة تشكيل لجنة الإفلاس والموافقة على نظام البريد.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء.

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ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الإفلاس، لمدة (ثلاث) سنوات، لتشمل في عضويتها (بدر بن عبدالمحسن بن هداب، عبدالرحمن بن محمد الزغيبي، أحمد بن عبدالله المغامس، عبدالله بن عدنان السليمي، عبدالعزيز بن سعود الدحيم).

وشملت قرارات مجلس الوزراء على الموافقة على نظام البريد.

وأفاد مجلس الوزراء بأن قراراته شملت تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأشار المجلس إلى الموافقة على استمرار الهيئة العامة للنقل في إجراءات التحول والتسكين لموظفيها على السلم الجديد.

أما القرار السادس، فشمل الموافقة على ترقية فهد بن حمد بن سعد السويحب إلى وظيفة (مدير عام مركز التدريب العدلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لهيئة تطوير منطقة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.