بريطانيا تدعو مجموعة السبع إلى تحرك عالمي لمواجهة أزمة الإمدادات

سيدعو وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي يعقد وزراء ماليتها اجتماعا الأربعاء في واشنطن إلى مزيد من "التنسيق" لجعل سلاسل التوريد في العالم "أكثر مرونة".

تضرب بريطانيا مشاكل الإمدادات العالمية التي نجمت عن إضرابات وزيادة في الطلب على النقل اللوجستي مع الانتعاش بعد وباء كوفيد، كما أنها تفاقمت أيضا بسبب بريكست.

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ويُعقد ذلك الإجراءات الشكلية لعبور البضائع والعمال ويتجلى خصوصا في نقص 100 ألف سائق شاحنة.

وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، سيحضر سوناك اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين التي تترأسها لندن حتى نهاية العام الجاري.

ويفترض أن يدعو نظراءه الدوليين إلى تعزيز دعمهم للبلدان الأكثر فقراً لا سيما بشأن توزيع اللقاحات ضد كوفيد-19، والعمل على الانتقال إلى الحياد الكربوني.

وفي بيان منفصل، رحب سوناك بنشر التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي التي تشير الى أن بريطانيا سجلت أسرع نمو بين دول مجموعة السبع في 2021، مع أنه خفّض إلى 6.8% مقابل 7% في التوقعات السابقة.