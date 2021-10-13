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رئيس هيئة قناة السويس: ارتفاع إيرادات القناة 12.4% لـ 4.8 مليار دولار

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قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس: ارتفاع إيرادات القناة 12.4% لـ 4.8 مليار دولار

خلال الفترة من بداية العام الحالي حتى 12 أكتوبر

دبي - العربية.نت

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أعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع التلفزيون المصري الأربعاء إن إيرادات مصر من القناة زادت 12.4% على أساس سنوي إلى 4.862 مليار دولار في الفترة من بداية العام وحتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول.

نمت إيرادات قناة السويس بنسبة 11.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتسجل 4.1 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد السفن التي عبرت القناة منذ يناير وحتى أغسطس 2021 بلغ 13.3 ألف سفينة، مقابل 12.5 ألف سفينة لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 6.7%.

وأضاف أن إجمالي الحمولة الصافية ارتفع بنسبة 7% خلال الفترة، ليصل إلى 826.1 مليون طن، مقابل 772.2 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

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وفي 29 من الشهر الماضي سجلت حركة الملاحة بالقناة أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 87 سفينة من الاتجاهين دون انتظار.

وأفاد ربيع في بيان صحافي أن إجمالي حمولات السفن العابرة اليوم بحجم صافي 4.8 مليون طن. وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 38 سفينة بحمولات صافية قدرها 2 مليون طن، فيما عبرت 49 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.8 مليون طن.

وأكد رئيس الهيئة جاهزية قناة السويس للتعامل مع المتغيرات المختلفة التي تشهدها حركة التجارة العالمية بعد زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة بفضل مشروع قناة السويس الجديدة.

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