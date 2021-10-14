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احتياطي الأردن الأجنبي يرتفع إلى 16.9 مليار دولار في سبتمبر

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العاصمة الأردنية عمان
العاصمة الأردنية عمان
اقتصاد الأردن

احتياطي الأردن الأجنبي يرتفع إلى 16.9 مليار دولار في سبتمبر

الأردن يعاني في ظل الجائحة التي أثرت سلبا على الدخل السياحي والاستثمار الأجنبي

عمان - رويترز

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أظهرت بيانات من البنك المركزي الأردني اليوم الخميس، نمو الاحتياطي الأجنبي في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 6.1% إلى 16.9 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

ولا يزال الأردن يعاني في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

وسجل الاقتصاد الأردني نموا في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.2% مقارنة مع نمو نسبته 0.3% في الربع الذي سبقه.

نمو اقتصاد الأردن 3.2% خلال الربع الثاني 2021 اقتصاد اقتصاد الأردن نمو اقتصاد الأردن 3.2% خلال الربع الثاني 2021

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 1.4%.

وعصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين في الأردن.

وتراجعت إيرادات السياحة بنسبة 78% بالربع الأول 2021 على أساس سنوي إلى 175 مليون دينار، فيما تراجعت إيرادات السياحة 80% في 2020 على أساس سنوي إلى مليار دينار.

ويأتي ذلك وسط توقعات بأن العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة ستستغرق حتى 2024. يعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

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