احتياطي الأردن الأجنبي يرتفع إلى 16.9 مليار دولار في سبتمبر

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأردني اليوم الخميس، نمو الاحتياطي الأجنبي في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 6.1% إلى 16.9 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

ولا يزال الأردن يعاني في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

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وسجل الاقتصاد الأردني نموا في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.2% مقارنة مع نمو نسبته 0.3% في الربع الذي سبقه.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 1.4%.

وعصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين في الأردن.

وتراجعت إيرادات السياحة بنسبة 78% بالربع الأول 2021 على أساس سنوي إلى 175 مليون دينار، فيما تراجعت إيرادات السياحة 80% في 2020 على أساس سنوي إلى مليار دينار.

ويأتي ذلك وسط توقعات بأن العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة ستستغرق حتى 2024. يعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.