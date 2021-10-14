التضخم في السودان ينخفض إلى 366% في سبتمبر

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الخميس، إن التضخم في البلاد انخفض في سبتمبر/ أيلول إلى 365.82% من 387.56% في الشهر السابق.

وأفادت بيانات حكومية بأن التضخم ارتفع في ثمان من ولايات السودان البالغ عددها 18 ولاية، وسجلت ولاية القضارف أعلى معدل تضخم مجددا عند 815.82%.

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وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر متقلبة الأسعار مثل المواد الغذائية، إلى 515.46 بالمئة في سبتمبر/ أيلول من 541.06% في أغسطس/ آب.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية طاحنة، إذ يؤدي انخفاض الاحتياطيات في كثير من الأحيان إلى نقص الوقود والخبز والأدوية الأساسية.