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زعماء مالية "السبع" يضعون إرشادات للبنوك المركزية بشأن العملات الرقمية

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العملات الرقمية للبنوك المركزية
العملات الرقمية للبنوك المركزية (تعبيرية)
عملات مشفرة

زعماء مالية "السبع" يضعون إرشادات للبنوك المركزية بشأن العملات الرقمية

13 مبدأ للسياسة العامة بخصوص العملات الرقمية التي يمكن للبنوك المركزية إصدارها

واشنطن - رويترز

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صادق المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على 13 مبدأ للسياسة العامة، بخصوص العملات الرقمية التي يمكن للبنوك المركزية إصدارها، قائلين إن مثل هذه العملات يجب أن تستند إلى الشفافية وسيادة القانون والحوكمة الاقتصادية السليمة.

وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة، في بيان مشترك عقب اجتماعهم في واشنطن يوم الأربعاء: "الابتكار في مجال النقود والمدفوعات الرقمية يمكنه تحقيق فوائد جمة، لكنه يثير أيضا قضايا سياسية عامة وتنظيمية كبيرة".

وأضافوا: "يساعد التنسيق والتعاون الدولي القوي بشأن هذه القضايا على ضمان أن الابتكار في القطاعين العام والخاص سيحقق فوائد محلية وعبر الحدود مع كونه آمنا للمستخدمين والنظام المالي الأوسع".

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وشددوا على أن أي عملة رقمية يصدرها بنك مركزي لا بد وأن "تدعم ولا تضر" قدرته على الوفاء بتفويضه الخاص بالاستقرار النقدي والمالي.

وتكثف البنوك المركزية العالمية جهودها لتطوير عملاتها الرقمية، في سبيل تحديث الأنظمة المالية وتسريع المدفوعات المحلية والدولية.

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