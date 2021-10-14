طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع لأدنى مستوى في 19 شهرا

تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لما يقرب من أدنى مستوى في 19 شهرا، في مزيد من المؤشرات على أن نقص العاملين كان وراء تباطؤ نمو الوظائف لا ضعف الطلب على العمالة.

وانخفض عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى إلى 36 ألفا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 293 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.

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وكان هذا أدنى مستوى منذ منتصف مارس/ آذار 2020. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 316 ألف طلب في أحدث أسبوع.