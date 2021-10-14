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مؤشر أسعار المنتجين في الصين يقفز بأسرع وتيرة منذ 1995

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اقتصاد الصين

مؤشر أسعار المنتجين في الصين يقفز بأسرع وتيرة منذ 1995

مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع بـ 0.7% في سبتمبر على أساس سنوي

دبي - العربية.نت

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قفز مؤشر أسعار المنتجين بالصين في شهر سبتمبر بنسبة 10.7% على أساس سنوي، ليتجاوز متوسط التوقعات ويسجل أسرع وتيرة منذ نوفمبر 1995.

يأتي ذلك مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، ما زاد الضغط على الشركات التي تعاني أصلا من نقص في الإمدادات.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% الشهر الماضي على أساس سنوي، في حين توقع الاقتصاديون تسجيل معدل 0.8%.

يُذكر أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بلغ 1.2% في سبتمبر بعد أن استقر في أغسطس.

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