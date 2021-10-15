ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية خلافاً للتوقعات

زادت مبيعات التجزئة الأميركية على نحو غير متوقع في سبتمبر، لكن ثمة مخاوف من أن تؤثر قيود الإمدادات سلبا على موسم التسوق في العطلات وسط استمرار النقص في السيارات والسلع الأخرى.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة زادت 0.7% الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتعكس ارتفاع مبيعات التجزئة 0.9% بدلا من 0.7% المعلنة من قبل.

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وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.2%.

دفع استمرار النقص العالمي في الرقائق شركات السيارات إلى خفض الإنتاج، مما يعزز الأسعار ويحد من الخيارات المتاحة للمشترين. كما أن هناك نقصا في السلع الأخرى وسط تكدس البضائع في الموانئ بسبب قلة العمال.