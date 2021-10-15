.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية خلافاً للتوقعات

  • الخط
متسوقون بأحد مراكز التسوق الأميركية
متسوقون بأحد مراكز التسوق الأميركية
اقتصاد أميركا

ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية خلافاً للتوقعات

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

زادت مبيعات التجزئة الأميركية على نحو غير متوقع في سبتمبر، لكن ثمة مخاوف من أن تؤثر قيود الإمدادات سلبا على موسم التسوق في العطلات وسط استمرار النقص في السيارات والسلع الأخرى.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة زادت 0.7% الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتعكس ارتفاع مبيعات التجزئة 0.9% بدلا من 0.7% المعلنة من قبل.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.2%.

دفع استمرار النقص العالمي في الرقائق شركات السيارات إلى خفض الإنتاج، مما يعزز الأسعار ويحد من الخيارات المتاحة للمشترين. كما أن هناك نقصا في السلع الأخرى وسط تكدس البضائع في الموانئ بسبب قلة العمال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالصور.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع بالصور.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع
بيتكوين تتجاوز عتبة 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل  بيتكوين تتجاوز عتبة 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 
الأكثر قراءة
سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟ سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟
توفيت وفازت في انتخابات العراق.. نائبة خطفها كورونا توفيت وفازت في انتخابات العراق.. نائبة خطفها كورونا
رغم تألقها.. ندين نسيب نجيم رغم تألقها.. ندين نسيب نجيم "مقهورة" في الجونة!
وفاة معلمة أمام طالباتها في الرياض.. ووالدها يروي وفاة معلمة أمام طالباتها في الرياض.. ووالدها يروي
من هو من هو "الجلاجل" وزير الصحة السعودي الجديد؟
خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية
قبل أن تذهب
شروط واشنطن لتقديم الدعم الحذر لطالبان
شروط واشنطن لتقديم الدعم الحذر لطالبان
اكتشف المزيد