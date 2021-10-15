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رفع سقف الدين ينال مصادقة بايدن.. جنّب أميركا والاقتصاد العالمي كارثة

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الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
اقتصاد أميركا

رفع سقف الدين ينال مصادقة بايدن.. جنّب أميركا والاقتصاد العالمي كارثة

النص يرفع سقف الدين العام لأميركا بمقدار 480 مليار دولار

واشنطن - فرانس برس

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وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الخميس، النص الذي يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لغاية نهاية السنة، في إجراء موقت يجنب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في شرك التخلّف عن السداد.

بعدما كان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب الثلاثاء على النص بفضل أغلبيته الديمقراطية، إذ صوت 219 نائبا لصالح المشروع و206 ضده.

ويرفع النص سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى ديسمبر. وبإقراره في الكونغرس أحيل النص إلى بايدن الذي وقّعه.

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وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه الزيادة في سقف الدين "يجب أن تكون كافية للسماح للحكومة الفيدرالية بمواصلة الوفاء بالتزاماتها بالكامل حتى ديسمبر".

ويُبعد هذا النص عن الولايات المتحدة مؤقتاً شبح التخلف عن السداد وعواقبه الكارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وسائر دول العالم.

ولم يُحرَز هذا التقدم بدون اضطرابات، إذ إن النص كان موضع نقاشات متواصلة في مجلس الشيوخ الذي صادق على التسوية الخميس الماضي.

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