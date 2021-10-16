السعودية.. أمر ملكي بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا يقضي بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن الأمر الملكي أن تكون اللجنة المشكلة سابقا بالأمر السامي تحت مظلة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وتشرف الهيئة على ما أنجزته وما تنجزه هذه اللجنة من أعمال.

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كما تنسق هيئة الخبراء في مجلس الوزراء مع من تراه من الجهات ذات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي لإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، بحسب صحيفة الاقتصادية.

يأتي الأمر الملكي بإنشاء الهيئة بعد الاطلاع على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يجسد إنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء اهتمام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحرصه على تطوير مختلف مناطق ومحافظات المملكة واستغلال المقومات الطبيعية والميزات التنافسية ورفع جودة الحياة والبنى التحتية فيها.

كما يؤكد إنشاء الهيئة استغلال الإمكانات، وإيجاد وجهات سياحية منافسة عالميا تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، الأمر الذي سينعكس على تحقيق التنمية الشاملة والنوعية لجميع مناطق ومحافظات المملكة.