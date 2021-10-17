أردوغان: تسديد سندات بقيمة 1.4 مليار دولار لشراء طائرات إف 16 الأميركية

نقلت قناة (تي.آر.تي) التركية اليوم الأحد عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إن بلاده سددت 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات إف-16 من الولايات المتحدة.

وأضاف أردوغان "طلبنا من أميركا ذلك من أجل تلبية احتياجاتنا الدفاعية".

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وقبل أيام، أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن تركيا قدمت طلبا إلى الولايات المتحدة لشراء 40 طائرة مقاتلة إف-16، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، فضلا عن معدات لتطوير مقاتلات أخرى لديها، بينما تسعى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتحديث قواتها الجوية بعد فشل شراء طائرات إف-35.

ولا تزال الصفقة، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بانتظار موافقة وزارة الخارجية الأميركية وكذلك الكونغرس الذي بوسعه تعطيلها. وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "سياسة الوزارة هي عدم تأكيد أو التعليق على مبيعات دفاعية مقترحة قبل إخطار الكونغرس بها رسميا". وامتنعت السفارة التركية في واشنطن عن التعليق.

وكانت أنقرة قد طلبت شراء أكثر من 100 طائرة إف-35، والتي تصنعها لوكهيد مارتن أيضا، لكن تم إبعاد تركيا من برنامج صناعة الطائرة في عام 2019 بعدما اشترت أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي، التي تؤكد واشنطن أنها تشكل تهديدا للطائرة إف-35 التي تتمتع بقدرات التخفي عن الرادار.

واختلفت تركيا وواشنطن بشأن عدد من القضايا، من قضية شراء منظومة إس-400 إلى السياسة بشأن سوريا. وتقول أنقرة إنها تأمل في علاقات أفضل مع إدارة الرئيس جو بايدن.