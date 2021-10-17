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السعودية: إضافة 4 عقوبات جديدة في نظام العمل

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وزارة الموارد البشرية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية: إضافة 4 عقوبات جديدة في نظام العمل

تتعلق بالعمل في المنصات الإلكترونية التشاركية

دبي - العربية.نت

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كشفت مصادر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد سليمان الراجحي أصدر قرارا بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل.

وقالت المصادر إن أولى العقوبات الجديدة في الجدول حملت الرقم 64 بوصف المخالفة (تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة)، وحددت عقوبتها بغرامة 20 ألف ريال وتتعدد بتعدد العمال.

في حين صنفت بالرقم 65 مخالفة (عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين)، وعقوبتها غرامة 10 آلاف ريال وتتعدد بتعدد العمال، وفق ما ذكرته جريدة عكاظ.

وتضمنت المخالفة 66 من جدول العقوبات (عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة)، وحددت عقوبتها بغرامة 50 ألف ريال وتتعدد بتعدد العمال.

وصنفت المخالفة 67 على (مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة)، وحددت عقوبتها بغرامة 5 آلاف ريال وتتعدد بتعدد العمال.

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