الصحة السعودية: أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، البدء بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأضاف أن تخفيف الإجراءات لا يعني عدم الالتزام بالوقاية من كورونا.

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وبدأت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في مؤتمر اليوم الأحد، أن أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا.

ولفت إلى أن إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوزت 44 مليون جرعة.

وفيما يتعلق بلقاح موديرنا قال المتحدث باسم وزارة الصحة "الدراسات أثبتت أن لقاح موديرنا هو أفضل اللقاحات لمواجهة المتحورات".

وشمل تخفيف الإجراءات السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا" لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

كما تم السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

تخفيف الإجراءات شمل أيضا إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.