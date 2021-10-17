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تعيين ماجد شوقي رئيسا لمجلس إدارة "كاتليست بارتنرز"

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رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في بلتون المالية القابضة ماجد شوقي: إلتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في التصدي لتداعيات جائحة كورونا
ماجد شوقي
شركات

تعيين ماجد شوقي رئيسا لمجلس إدارة "كاتليست بارتنرز"

خدمات الشركة ستعمل على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة والعائلية

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز هولدنج على تعيين ماجد شوقي رئيسا لمجلس إدارتها خلفا لعلي الطاهري الذي تلقى تقدير مجلس إدارة الشركة على مساهماته ومجهوداته خلال حقبة عمله.

سيشغل ماجد شوقي منصبه في كاتليست إلى جانب منصبه كنائب رئيس غير تنفيذي لشركة سيكوينس فينتشرز. كان شوقي قد عمل بشركة بلتون المالية القابضة لمدة 9 أعوام لينهي عمله بها كرئيس مجلس إدارة تنفيذي، وقبلها كان رئيسا للبورصة المصرية خلال الأعوام من 2005 حتى 2010 وذلك بعد أن كان نائبا للرئيس لمدة عام.

أمضى شوقي ما يقرب من حوالي 12 عاما مستشارا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون سوق رأس المال.

وأكد شوقي أنه سيعمل على الاستمرار في تطبيق رؤية الشركة في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة والعائلية، وتنفيذ الخطط التوسعية للشركة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وصناديق الاستثمار المباشر وأنشطة بنوك الاستثمار المختلفة.

وتوقع أن تتبنى الشركة في الفترة المقبلة إضافة أنشطة جديدة ومتطورة لخدمة مجتمع ريادة الأعمال وذلك في إطار إتاحة أدوات الاستثمار والتمويل المختلفة التي تدعم نمو الشركات وتقديم خدمات الاستشارات.

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