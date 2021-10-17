"تبادل" السعودية تقدم أحدث حلول القطاع اللوجستي في "جيتكس"

تشارك الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"، في "أسبوع جيتكس للتقنية 2021"، وتستعرض عدداً من المبادرات المبتكرة في الأعمال والقطاع اللوجستي، التي أسهمت في إعادة هندسة الإجراءات لتصبح رحلة سلسة وحيوية.

تكشف "تبادل" إحدى الشركات التابعة لشركة العلم لأمن المعلومات "عِلم"، عن أحدث ما تقدمه من حلول تقنية وخيارات رقمية من شأنها أن تساعد في إحداث نقلة نوعية في قطاع التصدير والاستيراد وتختصر الوقت والجهد والموارد مع مضاعفة جودة الأداء، بما يصب في تطوير هذا المرفق الحيوي للمنظومة الاقتصادية والتجارية في المنطقة.

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سيتمكن زوار الجناح الخاص بتبادل، من التعرّف على البوابة الموحدة للاستيراد والتصدير "منصة فسح" لتيسير التجارة الدولية عبر إجراءات رقمية سلسة، ونافذة الدفع الإلكترونية « FASAH PAY» التي أسهمت في أتمتة العمليات الورقية والنقدية المتعلقة بالاستيراد والتصدير لتصبح إلكترونية موفرّةً بذلك الموثوقية والمرونة للعملاء، بالإضافة إلى "نظام إدارة الشاحنات" الذي تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية للموانئ والمنافذ لاستقبال شاحنات البضائع وتسريع إجراءاتها وبالتالي تعزيز ونمو حركة الاستيراد والتصدير، ومنصة "وثاق" المعنية بتقديم ضمانات بنكية رقمية، وتمكين المستخدم من الاطلاع على الضمانات البنكية وإصدارها بشكل مباشر، من خلال الربط الإلكتروني الآمن بين المستخدم والبنوك والجهات الأخرى.

قال رئيس قطاع الاستراتيجية والابتكار في الشركة فهر الشريف: "التحول الرقمي يشكل صميم عملنا في تبادل، بوصفه جسراً لتجاوز التحديات المستمرة والمتجددة التي يواجهها القطاع اللوجستي، بما يحتم زيادة الاستثمار ودعم الابتكار والاعتماد على الحلول الرقمية كركيزة أساسية".