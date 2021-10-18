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تراجع إنتاج المصانع الأميركية في سبتمبر

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اقتصاد أميركا

تراجع إنتاج المصانع الأميركية في سبتمبر

وسط النقص العالمي المستمر في أشباه الموصلات

واشنطن - رويترز

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انخفض إنتاج المصانع الأميركية خلافا للتوقعات في سبتمبر/أيلول مع تراجع إنتاج السيارات وسط النقص العالمي المستمر في أشباه الموصلات.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الاثنين، إن الإنتاج الصناعي انخفض 0.7 % الشهر الماضي.

وتم تعديل بيانات أغسطس/آب بالنُقصان لتُظهر انخفاض الإنتاج 0.4 %، بدلا من ارتفاعه 0.2 %، كما ورد سابقا.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الإنتاج 0.1 %.

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