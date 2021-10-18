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ثاني اقتصاد في العالم يخيب الآمال.. نمو دون التوقعات

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اقتصاد الصين

ثاني اقتصاد في العالم يخيب الآمال.. نمو دون التوقعات

عند 4.9% في الربع الثالث مقارنة بتوقعات لنمو بـ5.2%

دبي - العربية.نت

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نما الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثالث بنسبة مخيبة للآمال عند 4.9%، حيث ارتفع النشاط الصناعي بأقل من المتوقع في سبتمبر.

وقال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 4.9% في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، حيث جاء ذلك دون توقعات بنمو نسبته 5.2%، وفقاً لمحللين استطلعت رويترز آراءهم.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.1% في سبتمبر، وهو أقل من 4.5% التي توقعتها رويترز.

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مع ذلك، تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 4.4% في سبتمبر عن العام الماضي، مقابل توقعات بـ 3.3%.

وجاء الاستثمار في الأصول الثابتة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام أضعف من المتوقع، بزيادة 7.3% عن العام الماضي مقابل الرقم المتوقع 7.9%.

وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية خلال سبتمبر 4.9%، لكن ظل المعدل بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً أعلى بكثير، حيث بلغ 14.6%.

فيما قلصت عشرة بنوك كبرى تتبعتها شبكة "CNBC"، توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام بأكمله، حيث أدى نقص الطاقة والجهود المبذولة لكبح التوسع المدعوم بالديون في قطاع العقارات إلى العديد من الضغوط الأخرى على النمو، مثل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.

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