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دبي: السيطرة على حريق في جبل علي الصناعية دون إصابات

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حريق جبل علي
حريق جبل علي
دبي

دبي: السيطرة على حريق في جبل علي الصناعية دون إصابات

الحريق اندلع في مخلفات زيوت بمنطقة جبل علي الصناعية

دبي - العربية.نت

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي السيطرة على حريق اندلع في مخلفات زيوت بمنطقة جبل علي الصناعية، موضحاً أن فرق الدفاع المدني في دبي تعاملت مع الحريق، والحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات.

وتبعد منطقة جبل علي 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة أبو ظبي.

وقد نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي صورا لجهود فرق الدفاع المدني في التعامل مع الحادث

وذكر المكتب "جانب من جهود فريق الدفاع المدني في التعامل مع حريق في مكب لمخلفات الزيوت في منطقة جبل علي الصناعية وهي منطقة بعيدة عن المصانع القائمة في المنطقة. ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث، والدخان الكثيف المشاهد في المنطقة ناجم عن احتراق المواد الزيتية".

وقد خصصت هذه المنطقة لبناء أحد أكبر الموانئ العالمية ميناء جبل علي وفيها أحد أكبر مصانع الألومنيوم في الشرق الأوسط، وقد توسعت هذه المنطقة للتواصل مع مدينة دبي.

وتعتبر المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) واحدة من مناطق التجارة الحرة الرائدة في العالم. تأسست المنطقة الحرة عام 1985 وهي شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية بهدف تعزيز التجارة ودعم أحجام مناولة الحاويات في ميناء جبل علي. تعد واحدة من أكبر المناطق الحرة على مستوى العالم والمركز اللوجستي الأكثر كفاءة في المنطقة.

تساهم جافزا بحوالي 23.9% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. وتساهم المنطقة الحرة بنسبة 23.8% من إجمالي الناتج المحلي لدبي، وهي تدعم توظيف أكثر من 150,000 شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة. في العام 2017، وصل حجم تجارة جافزا إلى 93 مليار دولار.

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