أول محافظة مصرية تنتهي من تطعيم جميع سكانها ضد فيروس كورونا

قال وكيل وزارة الصحة المصرية في محافظة جنوب سيناء، الدكتور أيمن رخا، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أعلنت أن جنوب سيناء حققت أعلى نسبة بين المحافظات بالنسبة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بنسبة 170%، موضحا أن المواطن في سيناء لديه وعي كبير بأهمية الحصول على اللقاح، وحريص على التطعيم.

وأضاف "رخا"، أن المديرية حددت 9 أماكن رئيسية للحصول على اللقاح هي المركز الطبي رأس سدر، مستشفى أبورديس، مستشفى الطور العام، المركز الطبي أبوزنيمة، المركز الطبي بنويبع، مستشفى شرم الشيخ الدولي، بنك الدم، مستشفى سانت كاترين.

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من جهته، قال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، إن حالات الوفاة منذ انتشار الوباء بلغت حتى الآن 81 حالة فقط، وهو أقل معدل على مستوى محافظات مصر، مما يؤكد زيادة حالات التعافي وقلة أعداد الإصابات، نقلاً عن صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف أن الإصابات الجديدة إصابة واحد فقط، ويصل بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس إلى 1371 إصابة، وحالات الشفاء 1248 متعافيا.

وأوضح "فودة"، إن إجمالي المصابين الذين تحت الملاحظة 29 حالة فقط، وجرى سحب عينات من ما يقرب 33110 عينات، السلبي منها 19416 عينة، أما الإيجابي فبلغ 1364 حالة.