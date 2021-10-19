السعودية تتصدر قائمة المستوردين العرب من مصر

كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع إجمالي صادرات مصر إلى الدول العربية خلال شهر يونيو الماضي.

ووفق البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية نحو 1.066 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 0.862 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها 0.204 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 23.66%.

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وذكر جهاز الإحصاء، أن الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بلغت قيمتها نحو 205.9 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 129.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 76.7 مليون دولار. وبذلك استحوذت السعودية على نحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول العربية.

وفي المرتبة الثانية جاءت ليبيا، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 83.1 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل نحو 53.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 29.5 مليون دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان لتصل إلى نحو 68.4 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، بينما كانت 33.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 35 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصادرات إلى باقي الدول العربية نحو 456.4 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل 361.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 95.1 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت نحو 14.6%.