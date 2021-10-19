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السعودية.. تحذير من حسابات "تويتر" تدّعي إمكانية التلاعب بالضريبة

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السعودية.. تحذير من حسابات "تويتر" تدّعي إمكانية التلاعب بالضريبة

نبهت من خطورة إعطاء بيانات الدخول للبوابة الإلكترونية بطرق غير قانونية

الرياض - واس

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حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من انتشار حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدّعي إمكانيتها تصفير الضريبة على المكلف أو تخفيضها، بطرق غير قانونية مخالفة للأنظمة.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن تلك الحسابات المخالفة تدعي إمكانية إصدار الشهادات الضريبية بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وذلك من خلال الدخول بالبيانات الخاصة بالمكلف للبوابة الإلكترونية للهيئة، الأمر الذي يُعرِّض المكلف للعقوبات والمخالفات ومن أبرزها عقوبة التهرب الضريبي.

وأكدت الهيئة حرصها التام على التوعية بحقوق المكلفين الخاضعين للأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية في المملكة وضرورة عدم الانسياق خلف هذه الأكاذيب والطرق غير المشروعة.

كما أكدت ضرورة عدم إعطاء أي بيانات خاصة بالمكلف ومنها بيانات الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة لأيٍ من هذه الحسابات أو التعامل معها بأي شكلٍ من الأشكال، وتُشدد في ذات الوقت على أنها ماضية في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال هذه الحسابات.

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