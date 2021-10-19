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الصين.. لجنة حكومية تدرس سبلا للتدخل في أسعار الفحم

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منشأة طاقة تعمل بالفحم في الصين
منشأة طاقة تعمل بالفحم في الصين
اقتصاد الصين

الصين.. لجنة حكومية تدرس سبلا للتدخل في أسعار الفحم

القانون الصيني يسمح للحكومة بتقييد معدلات الأرباح وتحديد سقوف للأسعار

دبي - العربية.نت

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قالت لجنة التخطيط الحكومية في الصين الثلاثاء، إنها تدرس سبلا للتدخل في أسعار الفحم المرتفعة وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى نطاق معقول.

جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع مع شركات الفحم الرئيسية واتحاد الصناعة لضمان إمدادات الفحم للشتاء والربيع.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن القانون الصيني يسمح للحكومة بتقييد معدلات الأرباح وتحديد سقوف للأسعار.

وتعهدت اللجنة أيضا بالتصدي لأي مخالفات أو مضاربات والحفاظ على استقرار السوق.

على صعيد أزمة الطاقة العالمية، لن ترسل روسيا كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا الشهر المقبل، وهو الأمر الذي يخالف التوقعات بأن موسكو قد تخفف قبضتها على السوق، وذلك بعد تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده جاهزة لمساعدة أوروبا لتوفير المزيد من الغاز.

وأظهرت نتائج عطاء يوم الاثنين، أن شركة غازبروم الروسية الحكومية لن تقوم بضخ كميات إضافية من الغاز في نوفمبر المقبل لأوروبا، سواء عبر خط الأنابيب الذي يمر بأوكرانيا أو من خلال خط أنابيب غرب أوروبا الذي يمر عبر بولندا.

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