رئيس وزراء اليونان: مصر قادرة على القيام بدور محوري للطاقة في أوروبا

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده وقعت مذكرتي تعاون لربط الكهرباء مع جمهورية مصر العربية.

جاءت تصريحات ميتسوتاكيس خلال استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مستهل زيارة يقوم بها إلى اليونان.

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وأكد ميتسوتاكيس أن قطاع الطاقة أولوية استراتيجية لنا ولمصر.

وتطرق رئيس وزراء اليابان إلى قدرة مصر على القيام بدور محوري للطاقة في أوروبا.

وقبل يومين وقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص لتوفير ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين البلدين.

ويستهدف مشروع الاتفاقية إنشاء شبكة ربط قوية بين مصر وقبرص لتحسين أمن الإمداد بالطاقة، وتحفيز التعاون الإقليمي والرخاء، وإنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة. كما تستهدف الاتفاقية تعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

تأتي الاتفاقية في إطار علاقات الصداقة المتميزة بين مصر وقبرص التي أسهم في تعزيزها القرب الجغرافي والتمازج الحضاري والثقافي بين البلدين، كما تتسم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية بين مصر وقبرص بالعمق والعراقة وهو ما نتج عنه دوماً علاقات تعاون قوية ومتميزة.