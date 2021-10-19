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رئيس وزراء اليونان: مصر قادرة على القيام بدور محوري للطاقة في أوروبا

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السيسي ورئيس الوزراء في اليونان
السيسي ورئيس الوزراء في اليونان
اقتصاد مصر

رئيس وزراء اليونان: مصر قادرة على القيام بدور محوري للطاقة في أوروبا

قال إنه تم توقيع مذكرتي تعاون لربط الكهرباء مع مصر

دبي - العربية.نت

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قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده وقعت مذكرتي تعاون لربط الكهرباء مع جمهورية مصر العربية.

جاءت تصريحات ميتسوتاكيس خلال استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مستهل زيارة يقوم بها إلى اليونان.

وأكد ميتسوتاكيس أن قطاع الطاقة أولوية استراتيجية لنا ولمصر.

وتطرق رئيس وزراء اليابان إلى قدرة مصر على القيام بدور محوري للطاقة في أوروبا.

بعد اليونان.. مصر وقبرص توقعان اتفاقية للربط الكهربائي اقتصاد طاقة بعد اليونان.. مصر وقبرص توقعان اتفاقية للربط الكهربائي

وقبل يومين وقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص لتوفير ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين البلدين.

ويستهدف مشروع الاتفاقية إنشاء شبكة ربط قوية بين مصر وقبرص لتحسين أمن الإمداد بالطاقة، وتحفيز التعاون الإقليمي والرخاء، وإنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة. كما تستهدف الاتفاقية تعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

تأتي الاتفاقية في إطار علاقات الصداقة المتميزة بين مصر وقبرص التي أسهم في تعزيزها القرب الجغرافي والتمازج الحضاري والثقافي بين البلدين، كما تتسم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية بين مصر وقبرص بالعمق والعراقة وهو ما نتج عنه دوماً علاقات تعاون قوية ومتميزة.

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