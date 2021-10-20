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الكويت تعلن عودة الحياة الطبيعية بعد مرحلة إجراءات كورونا

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الكويت تعلن عودة الحياة الطبيعية بعد مرحلة إجراءات كورونا

رئيس مجلس الوزراء يعلن دخول الكويت للمرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية

دبي - العربية.نت

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أعلنت دولة الكويت اليوم الأربعاء دخولها المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية بعد إجراءات الوقاية من جائحة كورونا، بحسب ما قرره مجلس الوزراء ونقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، منتصف الشهر الحالي قرارا ببدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن السماح بدخول الكويت لمرة واحدة للفئات العمرية ما دون الـ 18 سنة والمسموح لهم بالتطعيم ممن لديهم إقامة صالحة ومتواجدين بالخارج ولم يتمكنوا من الحصول على اللقاح، ويترقب صدور تحديثات على هذه الضوابط بموجب دخول المرحلة الخامسة، لكنها لم تعلن بعد.

وذكرت الإدارة في تعميم نشر على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، أن القرار يأتي شريطة تطبيق الحجر المؤسسي والمنزلي على هذه الفئات.

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ونص التعميم على ضرورة توقيع الفئات المشمولة تعهداً بالتطعيم حال دخولهم إلى الكويت وتسليمه إلى وزارة الداخلية.

كانت الكويت أعلنت عن إجراءاتها الجديدة المتعلقة بالسفر إلى البلاد، في إطار مكافحة فيروس "كوفيد-19"، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع أغسطس 2021، تتضمن عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول "72 ساعة"، وعدم ظهور أي أعراض على القادم إلى الكويت مثل ارتفاع درجة الحرارة أو العطس أو الرشح والكحة وغيرها.

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