الرئيس اللبناني يعلن بدء التحقيق المالي الجنائي اليوم

قال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة على تويتر اليوم الخميس إن التحقيق المالي الجنائي مع مصرف لبنان الذي تتولاه شركة ألفاريز آند مارسال قد بدأ اليوم.

كانت الخطة قد تعثرت قبل نحو عام عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تحصل من المصرف على المعلومات المطلوبة.

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ووافق البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2020 على رفع السرية عن المصرف لمدة عام واحد.

وأضاف الرئيس اللبناني أن العمل جار لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج يهدف إلى إنقاذ البلاد التي تعاني انهيارا اقتصاديا. وكان مسؤول في الصندوق قد قال إنه يأمل في بدء مفاوضات على إطلاق البرنامج قبل بداية العام الجديد.