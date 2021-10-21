.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الرئيس اللبناني يعلن بدء التحقيق المالي الجنائي اليوم

  • الخط
ميشال عون
ميشال عون
لبنان

الرئيس اللبناني يعلن بدء التحقيق المالي الجنائي اليوم

تتولاه شركة ألفاريز آند مارسال

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة على تويتر اليوم الخميس إن التحقيق المالي الجنائي مع مصرف لبنان الذي تتولاه شركة ألفاريز آند مارسال قد بدأ اليوم.

كانت الخطة قد تعثرت قبل نحو عام عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تحصل من المصرف على المعلومات المطلوبة.

ووافق البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2020 على رفع السرية عن المصرف لمدة عام واحد.

وأضاف الرئيس اللبناني أن العمل جار لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج يهدف إلى إنقاذ البلاد التي تعاني انهيارا اقتصاديا. وكان مسؤول في الصندوق قد قال إنه يأمل في بدء مفاوضات على إطلاق البرنامج قبل بداية العام الجديد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
خبيرة تغذية: هذا أبسط نظام غذائي لنحافة محيط الخصر خبيرة تغذية: هذا أبسط نظام غذائي لنحافة محيط الخصر
الأكثر قراءة
ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟ ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟
نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن! نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن!
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها
متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته! متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته!
بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو
قبل أن تذهب
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
اكتشف المزيد