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بنك يو.بي.إس يتطلع للتوسع في الشرق الأوسط

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بنك يو بي إس السويسري
بنك يو.بي.إس
اقتصاد دبي

بنك يو.بي.إس يتطلع للتوسع في الشرق الأوسط

بمكتب لإدارة الثروات في دبي

دبي - رويترز

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أفادت مذكرة داخلية لبنك يو.بي.إس بأنه سيفتتح مكتبا جديدا لإدارة الثروات في دبي يقوم كذلك بتغطية أسواق عمان والكويت وسيضم فريق مبيعات مكرس لاقتناص فرص النمو في الشرق الأوسط.

وقالت المذكرة التي اطلعت رويترز عليها "سيتولى المكتب الجديد أسواقا سنصب تركيزا متزايدا عليها من هذا الموقع من الآن فصاعدا".

وأضافت المذكرة أن جورج الخوري المصرفي السابق ببنك كريدي سويس سيكون رئيس المكتب في دبي، وسيتولى راؤول رحمي الذي عمل في باركليز وكريدي سويس، المبيعات في المنطقة المالية الحرة في دبي.

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وكان يو.إس.بي قد عين في وقت سابق هذا العام طارق عيدو المصرفي البارز في إتش.إس.بي.سي رئيسا لإدارة الثروات في قطر في إطار خطط لفتح مكتب لإدارة الثروات في الدوحة.

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