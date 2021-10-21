الليرة التركية تهوى لمستوى قياسي بعد خفض سعر الفائدة للشهر الثاني

خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة 2% لتصبح 16%، ليواصل تخفيض الفائدة للشهر الثاني على التوالي.

وفي تلك الأثناء هوت الليرة التركية 2.5% إلى رقم قياسي منخفض جديد بعد تخفيض المركزي للفائدة.

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ولامست العملة التركية، وهي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، مستوى 9.438 مقابل الدولار في تعاملات اليوم الخميس.

وخسرت الليرة 20 %، من قيمتها هذا العام وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء إشارات تيسيرية على الرغم من ارتفاع التضخم إلى حوالي 20%.

ولا يرى محللون فرصة تذكر لتعافيها بالنظر إلى ما وصفوه توقعات بخفض "غير رشيد" لأسعار الفائدة.

وفي 15 أكتوبر الجاري، أقال الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة من صانعي السياسات بالبنك المركزي، ما عمق هبوط الليرة.