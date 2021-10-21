دول الخليج تدرس اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لحماية المستهلك

ناقش وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز انسيابية التجارة البينية بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترضها، وهيكلة اللجان والجهات التابعة للجنة التعاون التجاري وتطوير أعمالها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الحادي والستين أمس الأربعاء، بمدينة المنامة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

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وناقش الاجتماع الوزاري الموافقة على قانون المنافسة الاسترشادي في دول مجلس التعاون، واعتماد اللائحة التنفيذية للقانون (للنظام) الموحد لحماية المستهلك ودعم ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، ومناقشة موضوعات التجارة الدولية والمفاوضات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

كما أقرّ الوزراء عدداً من التوصيات التي تهم قطاع التجارة بدول مجلس التعاون.

وشهد الاجتماع مداخلة هاتفية لوزيرة الخارجية البريطانية اليزابيث تراس، أكدت خلالها أهمية العلاقات الخليجية - البريطانية وضرورة الدفع بمفاوضات التجارة الحرّة بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين أهمية العلاقات الخليجية - البريطانية، مثمنا مبادرة وزيرة الخارجية البريطانية بالتواصل مع وزراء التجارة في دول مجلس التعاون، ومؤكدا الحرص الكامل على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية لخدمة المصالح المشتركة للطرفين، وتعزيز العلاقة الاستراتيجية الخليجية - البريطانية.