طلبات إعانة البطالة الأميركية تنخفض إلى أقل مستوى في 19 شهرا

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى في 19 شهرا مما يشير إلى سوق عمل متوازنة، وإن كان نقص العمالة قد يبقي وتيرة التوظيف متوسطة في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض ستة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 290 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر/تشرين الأول.

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وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار 2020 عندما كانت البلاد في مرحلة مبكرة من جائحة كوفيد-19، كما أنه ثاني أسبوع على التوالي تظل فيه الطلبات أقل من مستوى 300 ألف طلب مع إبقاء أصحاب العمل على موظفيهم في مواجهة نقص حاد في العمالة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 300 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وانخفضت الطلبات من ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل/نيسان 2020. ويتوافق نطاق بين 250-300 ألف طلب مع سوق عمل قوية.