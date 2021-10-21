.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طلبات إعانة البطالة الأميركية تنخفض إلى أقل مستوى في 19 شهرا

  • الخط
وظائف بطالة كورونا أميركا
أميركيون يتقدمون بطلبات إعانة البطالة
اقتصاد أميركا

طلبات إعانة البطالة الأميركية تنخفض إلى أقل مستوى في 19 شهرا

ما يشير إلى سوق عمل متوازنة

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى في 19 شهرا مما يشير إلى سوق عمل متوازنة، وإن كان نقص العمالة قد يبقي وتيرة التوظيف متوسطة في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض ستة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 290 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر/تشرين الأول.

وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار 2020 عندما كانت البلاد في مرحلة مبكرة من جائحة كوفيد-19، كما أنه ثاني أسبوع على التوالي تظل فيه الطلبات أقل من مستوى 300 ألف طلب مع إبقاء أصحاب العمل على موظفيهم في مواجهة نقص حاد في العمالة.

رئيس Air Products للعربية: بدء إنتاج مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في 2026 قصص اقتصادية نيوم رئيس Air Products للعربية: بدء إنتاج مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في 2026

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 300 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وانخفضت الطلبات من ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل/نيسان 2020. ويتوافق نطاق بين 250-300 ألف طلب مع سوق عمل قوية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
خبيرة تغذية: هذا أبسط نظام غذائي لنحافة محيط الخصر خبيرة تغذية: هذا أبسط نظام غذائي لنحافة محيط الخصر
الأكثر قراءة
ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟ ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟
نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن! نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن!
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها
متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته! متحور جديد من فيروس كورونا يثير قلق الخبراء.. إليك ما يجب معرفته!
بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو
قبل أن تذهب
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
الناتو يستعد لاستخدام أسلحة نووية في أي حرب بالبلقان
اكتشف المزيد