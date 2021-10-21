محللون اقتصاديون يرفعون توقعاتهم لنمو اقتصادات الخليج العام المقبل

أظهر استطلاع لوكالة "رويترز" تم جمعه من محللين اقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي، رفع التوقعات لنمو اقتصادات دول الخليج للعام المقبل مقارنة بتوقعاتهم السابقة في يوليو الماضي.

وتوقع المحللون نمو اقتصاد السعودية بنسبة 5.1% العام المقبل، مقارنة مع توقعات سابقة بنمو بنسبة 4.3%.

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وعزى المحللون رفع توقعاتهم لنمو اقتصادات الخليج إلى ارتفاع أسعار النفط، وتراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الحاصلين على اللقاح.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، قال إن الصندوق رفع توقعات النمو لاقتصادات الخليج بـ 0.8% مقارنة مع التوقعات السابقة قبل ستة أشهر.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، الثلاثاء، أن العنصر الأساسي لرفع هذه التوقعات هو النمو المتوقع في القطاع غير النفطي بسبب سرعة التطعيم والإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد.

وأوضح أزعور أن توقعات الصندوق الحالية أفضل من توقعاته في فصل الربيع الماضي، لا سيما مع قدرة الدول على فتح الاقتصاد بوتيرة سريعة مع حدوث تحسن منذ بداية العام، وسيشهد القطاع غير النفطي نموا أفضل من القطاع النفطي هذا العام.