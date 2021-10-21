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"مبادرة مستقبل الاستثمار" تطلق تعريفا لـ "الاستثمار في الإنسانية"  

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اقتصاد السعودية

"مبادرة مستقبل الاستثمار" تطلق تعريفا لـ "الاستثمار في الإنسانية"

تتناول الذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة

دبي - العربية.نت

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استضافت الرياض، اليوم الخميس، مؤتمراً صحافياً للتعريف ببرنامج إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة.

ويشارك في المؤتمر الذي سيعقد في مركز مؤتمرات وكالة الأنباء السعودية (واس)، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد اتياس، والرئيس التنفيذي للعمليات في المؤسسة راكان طرابزوني، ومدير عام إدارة الاستثمار في المؤسسة آنثوني باركلي.

ويناقش المشاركون في المؤتمر جدول أعمال الدورة الخامسة من المبادرة المزمع عقدها خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بالرياض، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية"، وسيتناولون مجالات المبادرة ومنها الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

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ويأتي المؤتمر ضمن جهود مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية واطلاعهم على برنامج المبادرة في نسختها الخامسة التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، إذ تشهد قطاعات متعددة في المملكة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة تجمع قادة دول وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول، وسيتضمن جدول المبادرة مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

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