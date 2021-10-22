كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع كبير في واردات مصر من الهواتف المحمولة والقمح خلال شهر يوليو الماضي.

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى تراجع قيمة الواردات المصرية من أجهزة الهواتف المحمولة إلى 109.4 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 171.8 مليون دولار في شهر يوليو من عام 2020، بنسبة تراجع بلغت نحو 36.3%.

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وأوضح الجهاز أن الواردات المصرية من الهواتف المحمولة جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية الأكثر انخفاضا خلال تلك الفترة. وتضمنت القائمة كلا من القمح الذي بلغت قيمة وارداته نحو 78.9 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت قيمتها نحو 133.2 مليون دولار في شهر يوليو عام 2020، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.3%.

شملت القائمة أيضا الواردات المصرية من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 163.5 مليون دولار، مقابل 210.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت نحو 22.5%، إلى جانب الواردات المصرية من فول الصويا بقيمة 130.4 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 206.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت نسبته 36.7%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت نحو 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت نحو 14.6%.