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أعلى معدل وفيات كورونا بالعالم.. هذه الدولة تتخطى عتبة 200 ألف وفاة      

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A woman mourns the dead of her husband victim of the new coronavirus, COVID-19, outside the emergency area at Alberto Sabogal Hospital in Lima, on May 27, 2020. Peruvian Health Minister insisted on Wednesday, that Peru has entered a plateau in the curve that registers the expansion of new coronavirus infections, a day after the Pan American Health Organisation (PAHO) warned that COVID-19 transmission is accelerating in this country as in Brazil and Chile.
أعلى مستوى لوفيات كورونا في بيرو
فيروس كورونا

أعلى معدل وفيات كورونا بالعالم.. هذه الدولة تتخطى عتبة 200 ألف وفاة

أعلى معدل وفيات يبلغ 6065 وفاة لكل مليون نسمة

ليما - (أ ف ب)

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تخطت البيرو، التي تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا للفرد في العالم، عتبة 200 ألف حالة وفاة بالفيروس، حسبما أعلنت وزارة الصحة الجمعة.

أعلنت الوزارة عن 25 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع الحصيلة إلى 200,003 وفيات منذ بدء تفشي الوباء في آذار/مارس 2020.

سجل البلد الواقع على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية، والبالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة، 2,2 مليون إصابة بالفيروس.

تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان يبلغ 6065 وفاة لكل مليون نسمة، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استنادا إلى بيانات رسمية.

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تأتي هذه الأنباء وسط تراجع حالات الإصابة والوفيات والذي يُعزى إلى زيادة وتيرة التطعيم، رغم قلق السلطات من موجة إصابات جديدة محتملة بسبب المتحور دلتا السائد الآن في البلد.

قال وزير الصحة هرناندو سيفايوس مؤخرا "نواصل الحفاظ على مستوى عال من السيطرة" على الوضع.

وأضاف "قد تكون الموجتان الأولى والثاني ولدتا مناعة لدى جزء من السكان".

وأتاح تراجع عدد الإصابات للحكومة تخفيف بعض التدابير الصحية وإعادة تنشيط أجزاء من الاقتصاد.

وتم تخفيف فترة حظر التجول الليلي إلى ساعتين فقط، فيما بات مسموحاً للمطاعم أن تعمل بكامل طاقتها.

وتأتي البيرو بعد البرازيل والمكسيك من حيث عدد الوفيات في أميركا اللاتينية، علما أن عدد السكان في هذين البلدين يفوقان بسبع وأربع مرات عدد سكان البيرو.

قبل الوباء كان اقتصاد البيرو من الأكثر ديناميكية في المنطقة، لكن في 2020 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11%، فيما خسر أكثر من 2,1 مليون شخص وظائفهم وسط ركود.

ويتراجع معدل الوفيات بالفيروس في البيرو منذ نيسان/أبريل عندما سجل 2500 وفاة أسبوعياً. الأسبوع الماضي تراجع العدد إلى 169 وفاة، وفق معطيات رسمية.

ويعزو الخبراء مشكلات البيرو إلى اقتصادها غير الخاضع في جزء كبير منه لرقابة حكومية ونظام رعاية صحية غير فعال.

وتأمل الحكومة تلقيح 70% من السكان ممن تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، بنهاية العام.

وأكثر من 14,2 مليون شخص تلقوا جرعتين من اللقاح ما يمثل 51% ممن تتجاوز أعمارهم 12 عاما.

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