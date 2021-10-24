السعودية تقرر توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، قرارين بتوطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة.

وقال الراجحي في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر "استكمالا لبرامج التوطين، أصدرنا اليوم قرارا لتوطين مهن التسويق وقرارا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة".

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وأشار إلى أن القرار يستهدف تمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

استكمالا لبرامج التوطين أصدرنا اليوم قرارا لتوطين مهن التسويق وقرارا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة، وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) October 24, 2021

وفي أكتوبر 2020، كانت وزارة الموارد البشرية قد قررت الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتوطين 20 ألف وظيفة للعمل كأخصائي تسويق.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التسويق في مرحلته الأولى من الآن وحتى نهاية العام 2021، واشترطت الوزارة أن تكون بيوت الخبرة مرخصة ولديها الإمكانات لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم والذي سيسهم في المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات.

وذكرت في حينه أن الحد الأدنى للراتب 4000 ريال، سيتم احتساب أي عملية توظيف ناجحة ويستهدف الربط بين الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية المناسبة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وجمعية التسويق، لتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في مهن التسويق في القطاع الخاص.

وقال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في بيان، إن المذكرة تهدف إلى توفير وظائف مستدامة، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.