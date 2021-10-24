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السعودية تمدّد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة

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السعودية تمدّد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة

حتى 30 نوفمبر المقبل

الرياض - واس

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها.

وبينت الوزارة أن التمديد تم بشكل آلي حتى تاريخ 25/ 4/ 1443هـ الموافق 30/ 11/ 2021م.

وقالت الوزارة إنها قامت بإشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ومرفق بالبريد المرسل نموذج التأشيرة الإلكترونية (e-visa).

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