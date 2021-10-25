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البنك المركزي السعودي يطلق النسخة الثانية لـ"برنامج الأبحاث المشتركة" 

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البنك المركزي السعودي ساما
البنك المركزي السعودي ساما
ساما

البنك المركزي السعودي يطلق النسخة الثانية لـ"برنامج الأبحاث المشتركة"

البرنامج يأتي انطلاقًا من اهتمام "المركزي" بتطوير المنظومة البحثية الاقتصادية والمالية

دبي - العربية.نت

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أطلق البنك المركزي السعودي "برنامج الأبحاث المشتركة" في نسخته الثانية، والذي يعتمد على مبدأ المشاركة البحثية، وتلاقي أفكار الباحثين من مختلف الخبرات.

وقال المركزي في بيان اليوم الاثنين، إن البرنامج يأتي انطلاقًا من اهتمامه بتطوير المنظومة البحثية الاقتصادية والمالية، وأهمية تلك المنظومة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإدراكًا لمسؤوليته المجتمعية ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من البرنامج قد شهدت إقبالًا واسعًا حيث استقبل البنك المركزي 226 مقترحًا بحثيًا.

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ويقوم برنامج الأبحاث المشتركة على مبدأ الشراكة بين باحثي البنك المركزي السعودي، والأكاديميين وذوي الخبرة والاختصاص من خارجه، بما يخدم الاقتصاد الوطني في ثمانية محاور رئيسية، هي: محور القطاع المالي، ومحور الاستقرار المالي، ومحور الاقتصاد الكلي، ومحور التجارة الخارجية، ومحور القطاع الخاص، ومحور سوق العمل، ومحور اقتصاديات الطاقة والتعدين، ومحور المواضيع الراهنة.

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