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السعودية.. صندوق البنية التحتية سيرفع مستوى حوكمة الإنفاق العام

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السعودية

السعودية.. صندوق البنية التحتية سيرفع مستوى حوكمة الإنفاق العام

تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمكين مشاركة القطاع الخاص بها

دبي - العربية.نت

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أكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، أن صندوق البنية التحتية الوطني لدعم مشاريع الذي أطلقته السعودية بقيمة 200 مليار ريال، سيستثمر في قطاعات حيوية كالمياه والنقل وغيرها.

وأضاف مكني في مقابلة مع "العربية" أن صندوق البنية التحتية الوطني سيدعم تنمية الاقتصاد بعيدا عن النفط، يعد الثاني عشر ضمن صناديق التنمية الوطنية، وبالتالي سيدعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع المستقبلية، ويرفع مستوى الحوكمة في مسألة الإنفاق على البنى التحتية، من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030 وتحقيق تنمية مستدامة وتمويل مستدام لها.

كان صندوق التنمية الوطني السعودي قد أعلن الاثنين، عن تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وسيسهم الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع.

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