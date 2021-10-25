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السودان يعلق تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية

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أزمة الوقود في السودان تعود من جديد في العاصمة الخرطوم
محطة وقود في السودان
السودان

السودان يعلق تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والأمن أمام مقر الجيش في العاصمة

دبي - العربية.نت

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أعلن قطاع النفط في السودان اليوم الاثنين، تعليق تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية.

يأتي ذلك بعد أن شهدت العاصمة السودانية سلسلة اعتقالات طالت عدة وزراء في الحكومة ومجلس السيادة، وسادت عقبها حالة من الغضب في الخرطوم.

واندلعت اشتباكات بين متظاهرين والأمن اليوم الاثنين أمام مقر الجيش في العاصمة.

كما أطلقت قوات عسكرية الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات، وفق وزارة الإعلام.

وكان متظاهرون قد توافدوا إلى شوارع الخرطوم وأقدموا على إحراق بعض الإطارات تنديداً بالاعتقالات التي تمت، وإغلاق عدد من الطرق.

يذكر أن البلاد كانت شهدت فجر اليوم سلسلة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء قياديين في أحزاب عدة، فضلاً عن قوى الحرية والتغيير ومن ضمنهم ياسر عرمان، فضلاً عن مستشار رئيس الحكومة الإعلامي فيصل محمد صالح.

إلى ذلك، كشف مدير مكتب رئيس الحكومة، آدم حريكة، أن عبدالله حمدوك اقتيد إلى مكان مجهول بعد أن حاولت قوة عسكرية الضغط عليه لإضفاء الشرعية على الأحداث والتوقيفات التي شهدتها البلاد، إلا أنه رفض الانصياع.

واعتبر حريكة أن هذا "الانقلاب" وقع صباح اليوم على الرغم من الاتفاق الذي تم ليلاً بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.

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