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بريطانيا تخطط لحزمة بـ6 مليارات إسترليني لدعم الخدمات الصحية

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يزور أحد مراكز التطعيم ضد كورونا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يزور أحد مراكز التطعيم ضد كورونا
اقتصاد بريطانيا

بريطانيا تخطط لحزمة بـ6 مليارات إسترليني لدعم الخدمات الصحية

لندن - رويترز

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قالت وزارة المالية البريطانية أمس الأحد، إن الميزانية التي من المقرر أن يطرحها الوزير ريشي سوناك هذا الأسبوع، ستشمل إنفاقا إضافيا بقيمة 5.9 مليار جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار) لصالح الخدمات الصحية على مدى السنوات القليلة المقبلة، من أجل تقليص قوائم الانتظار.

وذكرت الوزارة أن المبلغ يأتي علاوة على حزمة بـ 8 مليارات جنيه إسترليني تم الإعلان عنها في سبتمبر، لمواجهة قوائم الانتظار التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.

وتضم الحزمة 2.3 مليار جنيه إسترليني لخدمات الاختبار و2.1 مليار جنيه لتحسين التكنولوجيا التي تدعم الخدمة الصحية و1.5 مليار جنيه إسترليني لزيادة طاقة الأسرّة.

وكانت الحكومة قد قالت السبت إن الميزانية ستشمل 5 مليارات جنيه إسترليني لتمويل الأبحاث الصحية و3 مليارات للتعليم.

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