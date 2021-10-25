اقتصاد بريطانيا
بريطانيا تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور 6.6%
يبدأ سريان الزيادة في أبريل 2022
قالت وزارة المالية البريطانية اليوم الاثنين إن الحكومة ستعلن هذا الأسبوع عن زيادة الحد الأدنى للأجر في البلاد لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 23 عاما فأكثر إلى 9.50 جنيه استرليني (13.06 دولار) في الساعة من 8.91 جنيه بنسبة ارتفاع 6.6%
وأضافت الوزارة أن الإعلان سيأتي في بيان الميزانية السنوية للحكومة التي سيقدمها وزير المالية ريشي سوناك إلى البرلمان يوم الأربعاء.
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ومن المنتظر أن يبدأ سريان الزيادة في الحد الأدنى للأجر في أبريل/نيسان 2022.
وقالت الوزارة إن من المقرر أيضا زيادة الحد الأدنى للأجر لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 23 عاما.
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