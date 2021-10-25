بريطانيا تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور 6.6%

قالت وزارة المالية البريطانية اليوم الاثنين إن الحكومة ستعلن هذا الأسبوع عن زيادة الحد الأدنى للأجر في البلاد لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 23 عاما فأكثر إلى 9.50 جنيه استرليني (13.06 دولار) في الساعة من 8.91 جنيه بنسبة ارتفاع 6.6%

وأضافت الوزارة أن الإعلان سيأتي في بيان الميزانية السنوية للحكومة التي سيقدمها وزير المالية ريشي سوناك إلى البرلمان يوم الأربعاء.

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ومن المنتظر أن يبدأ سريان الزيادة في الحد الأدنى للأجر في أبريل/نيسان 2022.



وقالت الوزارة إن من المقرر أيضا زيادة الحد الأدنى للأجر لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 23 عاما.