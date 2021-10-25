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جون كيري: نثمن جهود السعودية بشأن مكافحة تغير المناخ

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طاقة

جون كيري: نثمن جهود السعودية بشأن مكافحة تغير المناخ

المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ: علينا جميعا مسؤولية للحفاظ على كوكب الأرض

دبي - العربية.نت

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ثمن المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، جهود السعودية بشأن مكافحة التغير المناخي.

وقال كيري في كلمة خلال قمة الشرق الأوسط التي تستضيفها الرياض، بحضور قادة دول عدة اليوم الاثنين، إن علينا جميعا مسؤولية للحفاظ على كوكب الأرض.

تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستثمار أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة لمكافحة تغير المناخ، فيما تسعى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى تعزيز دورها البيئي عالميا.

ويأتي ذلك بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان، السبت، اعتزام بلاده الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060 خلال مبادرة "السعودية الخضراء"، قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ "كوب 26" في غلاسكو.

وأعلن الأمير في كلمته في افتتاح مؤتمر "الشرق الأوسط الأخضر" في الرياض "تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة ومبادرة عالمية للمساهمة بتقديم حلول للوقود النظيف بإجمالي استثمارات 39 مليار ريال (10,4 مليار دولار)"، تدفع المملكة "قرابة 15% منها"، أي نحو 1,56 مليار دولار.

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وقال ولي العهد السعودي "إنّنا اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة نقودها ونقطف ثمارنا سويا، إيمانا منا بأن آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة بل على الاقتصاد والأمن".

وأضاف "نعي أن التغير المناخي فرصة اقتصادية للأفراد والقطاع الخاص والتي ستحفز مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة".

وشارك أمير قطر وولي عهد كل من الأردن والبحرين والكويت ورئيس وزراء باكستان، بالإضافة للموفد الأميركي للمناخ جون كيري في المؤتمر.

والسبت، أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وفي آذار/مارس الفائت، أطلقت السعودية حزمة مبادرات واسعة لمواجهة تغير المناخ وتقليل انبعاثات الكربون، بما في ذلك خطة لزراعة نحو 10 مليارات من الأشجار في العقود المقبلة.

وأعلن ولي العهد السبت بدء المرحلة الأولى من مبادرة التشجير بزراعة أكثر من "450 مليون شجرة" في أرجاء السعودية.

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